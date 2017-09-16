أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن الهيكل الإداري في البلاد بحاجة الى تعديل، مضيفا أن رئيس الجمهورية ملتزم بالوعود التي قطعها خلال الانتخابات.

وخلال الملتقى الاول للشباب والتنمية والرقي في ايران الاسلامية، قال إسحاق جهانغيري: ان المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات ادت الى زيادة الرصيد الاجتماعي للبلاد، وهو أهم رصيد لدى المدراء، معربا عن امله بأن يلبي المدراء مطالب الشعب استنادا على هذا الرصيد العظيم.

وأضاف: من المؤكد أن رئيس الجمهورية ملتزم بالوعود التي قطعها للشعب خلال الانتخابات، وأن الرئيس شخصيا إضافة الى نائبه الاول وسائر اعضاء مجلس الوزراء يتابعون مطالب الشعب.

وفي جانب آخر من حديثه، قال جهانغيري: إذا أردنا ان ندير البلاد بشكل جيد فإننا بحاجة الى التجربة وأيضا الى التغيير وحس المجازفة لدى الشباب.. يجب تعديل الهيكل الإداري في البلاد، ولا يمكن القيام بهذا الامر المهم بواسطة استراتيجية واحدة.

واشار الى انه في احد الاجتماعات الاخيرة للمجلس الإداري الأعلى، تم اتخاذ قرارات مختلفة بما فيها خفض سن المدراء 8 سنوات خلال فترة قصيرة، والقرار الآخر هو انه لابد من رفع نسبة مشاركة المرأة في المواقع الإدارية الى 30 بالمائة، لافتا الى ان رئيس الجمهورية أوعز إليه أن على الوزراء ان يعينوا على الاقل اثنين من مساعديهم او مستشاريهم دون 45 عاما، وايضا من الضروري من توفير الفرصة للمزيد من مشاركة الشريحة النسوية وسائر القوميات.