شارك الجيش الأوكرانى، اليوم الجمعة، فى المناورات العسكرية المشتركة لحف شمال الأطلسى، بمركز الأمن الدولي لحفظ السلام بالقرب من قرية ستاريتشى.

وتجرى هذه المناورات "رابيد ترايدينت" فى مدينة يافوريف فى الغرب الأوكراني، وهى تستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجارى ويشارك فيها عدد "لم يسبق له مثيل" من الجنود يصل إلى ألفين و300 من 15 بلدا، بحسب ما جاء فى بيان للجيش الأوكراني. وقال الكولونيل الأوكرانى سيرغى ليتفينوف أحد قادة هذه المناورات "اليوم، مساندتكم لنا مهمة جدا، الخبرة التى يتمتع بها زملاؤنا قيّمة جدا للجيش الأوكراني".

وبدأت هذه المناورات قبل أيام من انطلاق المناورات الروسية الضخمة "زاباد 2017" فى روسيا وبيلاروسيا المجاورتين، وقد أثارت قلقا فى بولندا ودول البلطيق.