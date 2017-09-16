  • السبت ٢٤ ذی حجّه ١٤٣٨
  • السبت , سبتمبر 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202834 تاريخ النشر: أيلول 15, 2017 الوقت: 17:28 الاقسام: دوليات  
المحكمة الباكستانية العليا ترفض الطعن على عزل شريف

المحكمة الباكستانية العليا ترفض الطعن على عزل شريف

رفضت المحكمة العليا في باكستان يوم الجمعة الطعن على الحكم الصادر في 28 يوليو تموز بعدم أهلية رئيس الوزراء السابق نواز شريف للبقاء في المنصب لتؤيد بذلك حكما من المرجح أن يؤثر على الانتخابات العامة المقبلة المقررة في منتصف 2018.

وبعد تحقيق في ثروة أسرة شريف استندت المحكمة إلى نص دستوري قليل الاستخدام لتصدر حكمها بعزل شريف لأنه لم يكشف عن مصدر صغير للدخل ينفي شريف الحصول عليه.

كما قضت المحكمة بفتح تحقيق جنائي مع أسرة شريف ومن بينهم ابنته مريم المرشحة لخلافته ومع وزير المالية إسحق دار الذي بقي في منصبه.

ويوم الجمعة رفضت المحكمة المكونة من خمسة قضاة الطعون المقدمة من أسرة شريف ومن دار دون أن تذكر الأسباب.

وقال القاضي آصف سعيد خوسا الذي رأس هيئة المحكمة ”تم رفض كل الطعون“ ومن المتوقع أن تقدم المحكمة أسباب الرفض الأسبوع المقبل.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0645 sec