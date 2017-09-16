ارسلت جمعية الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية اول شحنة من المساعدات الانسانية التي تشمل مواد غذائية وطبية وصحية الى مسلمي الروهينغا.

وتم ارسال هذه الشحنة من المساعدات صباح يوم الجمعة جوا من قاعدة الشهيد اللواء الطيار حسين لشكري الى بنغلاديش.

وعلى هامش هذه المراسم وفي تصريح أدلى به لمراسل وكالة ارنا قال مرتضي سليمي رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ التابعة لجمعية الهلال الاحمر الايرانية، ان هذه الشحنة التي هي الاول من المساعدات الانسانية من جمعية الهلال الاحمر الايرانية لمسلمي الروهينغا في ميانمار تزن نحو 40 طنا من المستلزمات المعيشية والصحية والطبية والغذائية التي ارسلت بالتعاون مع الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية بواسطة طائرة نقل عسكرية الى بنغلاديش.

واشار الى عدم تعاون حكومة ميانمار في ارسال هذه الشحنة من المساعدات الانسانية لتوزيعها بين المسلمين الروهينغا واضاف، ان ارسال هذه الشحنة جرى بتعاون السفارة الايرانية في دكا وجمعية الهلال الاحمر البنغلاديشية ليتم توزيعها بين مسلمي الروهينغا الذين جرى اسكانهم في مخيمات مؤقتة في بنغلاديش.

وتوقع ارسال 150 طنا من المساعدات الانسانية الى مسلمي الروهينغا، لافتا الى ان وفدا من جمعية الهلال الاحمر ومسؤولين من وزارة الخارجية توجهوا على متن طائرة نقل شحنة المساعدات لتقييم اوضاع المسلمين المنكوبين من اجل ارسال شحنات المساعدات القادمة.

واعلن الاستعداد التام لاقامة خيم اغاثة ومستشفى ميداني لمساعدة المنكوبين المسلمين المتواجدين في بنغلاديش.

كما أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الدكتور حسن قاضي زادة هاشمي، استعداد وزارته لايفاد الكوادر الطبية والادوية لمساعدة المسلمين اللاجئين في بورما.

في هذا السياق وصف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ولايتي، حكومة ميانمار بالعميلة للغرب، وقال ان الدول الاسلامية وفي ظل الدعم الدولي سوف لن تقف مكتوفة الايدي وستتصدى لأعمال القتل ضد المسلمين في ميانمار.

واضاف ولايتي في تصريح للصحفيين، ان جرائم إبادة ترتكب بحق المسلمين في بلد حصلت رئيسته على جائزة نوبل للسلام، وقال ان المسلمين سوف لن يقفوا مكتوفي الايدي وسيتصدون لهذه الحكومة الديكتاتورية عن طريق المحافل الدولية. منوها الى ان امريكا وراء هذه الاحداث، وان حكومة ميانمار عميلة لها.

بدوره اكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان، بان المجلس يسعى في مجال الدبلوماسية البرلمانية للمساعدة بحل الازمة في ميانمار والحد من الكارثة الانسانية والمجازر والتهجير القسري للمسلمين في هذا البلد.

وخلال استقباله مندوب منظمة الامم المتحدة في طهران غري لويس اشار اميرعبداللهيان الى القلق الجاد لرئيس المجلس والنواب من الاوضاع المؤسفة للمسلمين في ميانمار واضاف، ان فظائع كبيرة جارية في ميانمار في الوقت الحاضر وان مجلس الشورى الاسلامي يسعى في مجال الدبلوماسية البرلمانية للمساعدة بحل الازمة في ميانمار والحد من الكارثة الانسانية والمجازر البشرية والتهجير القسري للمواطنين في هذا البلد.