قالت خدمة الإسعاف في لندن يوم الجمعة: إن 18 مصابا نقلوا إلى مستشفيات بعد إبلاغ شهود عن انفجار في قطار ركاب بمحطة في غرب المدينة.

ولا يعتقد أنا أيا من الذين نقلوا إلى المستشفى يعانون من إصابات خطيرة.

وقالت خدمة الإسعاف في تغريدة على تويتر: نقلنا 18 مريضا إلى عدد من مستشفيات لندن. ولا يعتقد أن أيا منهم يعاني من إصابة خطيرة أو تشكل خطرا على حياته.

الى ذلك ذكرت شبكة سكاي نيوز نقلا عن مصادر لم تنشر أسماءها أن العبوة المستخدمة في حادث مترو أنفاق لندن يوم الجمعة لم تنفجر بشكل كامل.

وأصيب عدة أشخاص في محطة مترو أنفاق في لندن بعد أن أبلغ شهود عن وقوع انفجار في قطار ركاب مزدحم خلال ساعة الذروة. وتتعامل الشرطة مع الواقعة على انها حادث إرهابي.

كما طالب عمدة العاصمة البريطانية، لندن، صادق خان، مواطني بلاده بالتحلي بالهدوء في أعقاب الانفجار الذي وقع في وقت سابق، يوم الجمعة.

وتعهد خان في تصريح له نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، مقتطفات منه - بأن "لندن لن يرهبها أو يهزمها الإرهاب أبدا".

من جهته أعلن مارك راولي، مساعد مفوض شرطة العاصمة البريطانية، لندن، أن الانفجار الذي وقع على متن مترو الأنفاق بغرب العاصمة، يوم الجمعة، تم باستخدام عبوة ناسفة.

وقال راولي في تصريحات نقلها تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن التحقيقات جارية، فيما تستمر الشرطة في الاستماع للشهود وتفريغ تسجيلات المراقبة، مضيفا أن خبراء من جهاز MI5 الاستخباراتي يشاركون في التحقيقات.

وطلب المفوض المساعد، الجمهور ممن لديهم معلومات أو صور أو مقاطع مصورة متعلقة بالحادث أن يقدموها للسلطات، كما طالب المواطنين بأنحاء العاصمة لندن بالتيقظ وتوخي الحذر.

من جانبه ندّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، بهجوم وقع في مترو أنفاق لندن وحث السلطات على اتخاذ إجراءات استباقية مثل تشديد الرقابة على استخدام الجماعات المتشددة للإنترنت.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: هجوم آخر في لندن نفذه إرهابي فاشل. هؤلاء أشخاص مرضى مخبولون كانوا في متناول يد سكوتلانديارد. يجب اتخاذ إجراءات استباقية!.

وأضاف: يجب التعامل مع الإرهابيين الفاشلين بطريقة أكثر صرامة. الإنترنت هو أداتهم الرئيسية في التجنيد التي يجب علينا أن نوقفها.