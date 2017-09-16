وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس على مشروع قرار للكونغرس يدين دعاة "تفوق العنصر الأبيض"، وذلك بعد حث المشرّعين له على دعم مشروع القرار الذي جاء ردا على موقفه إزاء العنف العنصري الذي حدث في مدينة تشارلوتسفيل في فرجينيا قبل شهر.

وبتوقيع ترامب يتحول مشروع القرار إلى قانون "ينبذ القوميين البيض والعنصريين البيض وجماعة كو كلوكس كلان والنازيين الجدد وجماعات الكراهية الأخرى"، بعد أن نال الإجماع في مجلس الشيوخ الثلاثاء، وفي مجلس النواب الاثنين.

وقال ترمب إنه كان "مسرورا بالتوقيع" على نص القرار، مضيفا "كأميركيين نحن ندين أحداث العنف الأخيرة في تشارلوتسفيل ونعارض الكراهية والتعصب والعنصرية بكافة أشكالها".

وبحصول نص القرار على إجماع غرفتي الكونغرس كان من الصعب على ترامب أن يرفضه، وقد صرح مشرعون بأن الكونغرس تكلم "بصوت موحد" لإدانة العنف العنصري بشكل واضح، كما قال السناتور الجمهوري الوحيد من أصل أفريقي تيم سكوت إنه طلب من ترمب أن يكف عن التعليقات العنصرية.

وتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات واسعة حين تأخر تعليقه على أحداث تشارلوتسفيل التي قتل فيها ثلاثة أشخاص، ثم جاء تعليقه مبهما عندما قال "إذا نظرت إلى ما يجري هناك، كما تعلمون، فإن هناك أشخاصا سيئين في الجانب الآخر أيضا"، ما دفع الكثيرين إلى اتهامه بالمساواة بين الطرفين.