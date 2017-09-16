أكد ممثل الولي الفقيه في بعثة الحج ومسؤول بعثة الحجاج الايرانيين، أنه طبق توجيهات سماحة قائد الثورة، فإننا نعتبر الحج محورا لوحدة الأمة الإسلامية، وينبغي تجنب إثارة النعرات الطائفية خلال موسم الحج.

ولدى لقائه وزير الحج السعودي، محمد صالح بنتن، في مكة المكرمة، قال حجة الاسلام والمسلمين علي قاضي عسكر: انه خلال السنوات الاخيرة تم تنفيذ خطط مختلفة في مجال تعليم الحجاج وتوعيتهم، وقد تم خلال هذه الفترة طبع اكثر من ألف عنوان كتاب.. وبشأن القضايا التنفيذية تتم دراسة نقاط الضعف فورا في ختام موسم الحج، وان شاء الله بعد التوصل الى النتائج النهائية سيتم إبلاغكم بالنقائص والمقترحات.

وأضاف: بناء على إرشادات سماحة قائد الثورة، فإننا نرى الحج محورا لوحدة الأمة الإسلامية، وان طرح قضايا طائفية وإثارة الخلافات يتعارض مع فلسفة الحج، وإن المشاركة الواسعة للحجاج الإيرانيين في صلاة الجمعة والجماعات مع أهل السنة، هو خير شاهد على هذا الموضوع.

وتابع: الآن وقد تم اجراء موسم حج هادئ وجيد، فعلينا أن نهيئ الأرضية للتوصل الى اتفاق دائم ومستمر في مجال الحج والعمرة، وأن نتخذ خطوات مشتركة كبرى من اجل تحقيق مزيد من النجاح في المستقبل.

وخلال اللقاء، أعرب وزير الحج السعودي عن شكره للجهود المبذولة بشأن تعليم الحجاج وتوعيتهم، وإيصال المعلومات والإرشادات إليهم في الوقت المناسب، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة، لافتا الى انه شاهد عن كثب في مطار المدينة عملية دخول الحجاج الايرانيين، وتحدث مع بعضهم.

وأشار الى إجراء مراسم الحج بشكل جيد وانه تم بذل قصارى الجهود من اجل توفير امن الحجاج وهدوئهم، بمن فيهم الحجاج الايرانيين، معربا عن ارتياحه بأن يعود الحجاج راضين بالتدريج وبشكل هادئ الى بلادهم.