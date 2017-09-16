أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي أن اجراء الامريكيين في منع بيع الطائرات الى ايران انتهاك للاتفاق النووي.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان علي اكبر ولايتي أشار في تصريح صحفي الى ان منع بيع الطائرات الى ايران يشير الى ضرورة عدم الاعتماد على امريكا وحلفائها، قائلا، إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست بحاجة الى الامريكان لتحقيق أهدافها، لذلك لم يكن عملهم هذا غير متوقع.

واضاف، ان ايران ليست بحاجة الى الطائرات الامريكية، قائلا، يمكننا توفير احتياجات ايران دولياً وداخليا دون الحاجة الى امريكا، لذلك لسنا قلقون من ضغوطهم، فهذه ليست وسيلة ضغط وهي اوهام الامريكيين فقط.

وتابع، ان عمل الامريكيين هذا هو انتهاك للاتفاق النووي، وكل يوم ينفذ عمل جديد يتعلق بالجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل الرئيس الامريكي الجديد او من قبل مجلس الشيوخ، حيث تشير هذه القضايا الى ضرورة عدم الاعتماد على امريكا.

من جانبه أشار النائب في مجلس الشورى الإسلامي "حسين نقوي حسيني" إلى الإجراء الأخير لمجلس الشيوخ الأمريكي في فرض عقوبات ضد إيران، قائلاً: للمرة السادسة عشرة يُقدم مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات ضد إيران وينتهك الإتفاق النووي، وهذا يعد دليلاً على عدم إلتزام واشنطن بالقانون الدولي.

وعبّر نقوي حسيني خلال حفل تخليد لذكرى 1400شهيد من شهداء نهضة الـ15 من خرداد أقيم في العاصمة طهران، عن تقديره وإعتزازه بشهداء حرب الدفاع المقدس (الحرب الصدامية على إيران 1980-1988 ) والشهداء المدافعين عن المقدسات، قائلاً: إن ما يقرب من 17 ألف شهيد ذهبوا ضحية الممارسات الإرهابية في السوح والميادين المختلفة دفاعاً عن الأهداف والقيم الإسلامية.

وأشار النائب في مجلس الشورى الإسلامي إلى بداية الحرب على سوريا، قائلاً: قبل أربع سنوات عندما بدأت الأزمة في سوريا، وخلال لقاء مع وزير الخارجية التركي، زعم الأخير أن الرئيس بشار الأسد سيغادر السلطة خلال شهر، مبيناً أن المسؤولين الأتراك كانوا يعتقدون أنهم هم من يحدد شكل الحكومة السورية.

هذا و كانت قد اعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض ما تسميه “عقوبات” على ايران تستهدف 11 كيانا وشخصا يدعمون الحرس الثوري.

وقالت وزارة الخزانة في بيان انه “تم تجميد كل الممتلكات والمصالح العائدة الى الكيانات والاشخاص المستهدفين ومنع الاميركيين من ممارسة اي تبادل معهم”.

واعتبرت ان احد الكيانات المستهدفة يقدم دعما للبرنامج الايراني للصواريخ البالستية.

كما صوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على منع بيع طائرات نقل الركاب لإيران، وسيصبح هذا القانون نافذا في حال أقره مجلس الشيوخ الأمريكي ووقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث ستُمنع شركتا ايرباص وبوينغ من بيع طائراتها لإيران.

مشروع القانون الّذي صوّت عليه أكثرية النواب في البرلمان الأمريكي، قدّمه النائب عن الحزب الجمهوري "بيتر روسكام" حيث طالب بوقف بيع الطائرات إلى إيران بحجة دعمها للرئيس السوري بشار الأسد.