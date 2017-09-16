أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بشدة المزاعم المطروحة في بيان الجامعة العربية حول الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي، معتبرا المواقف غير المدروسة بانها تعمق الشروخ بين دول المنطقة.

ورفض قاسمي ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الـ 146 للجامعة العربية وتصريحات مندوبي الامارات والكويت حول الجزر الايرانية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج الفارسي، واعتبر مثل هذه المواقف بانها ناجمة عن اغراض سياسية وعدم ادراك الحقائق التاريخية.

كما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، الاتهامات التي وجهها مندوب الكويت الى طهران في هذا الاجتماع، مضيفا: يبدو ان تكرار مثل هذه الاتهامات البالية في ضوء الاجواء المتوترة التي سادت اجتماع الجامعة العربية ، يهدف الى حرف الرأي العام عن الحقائق الراهنة.

وقال: ان البيان الصادر مثال بارز للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ونحن نؤكد على الاجراءات القانونية والمشروعة داخل اراضينا، وندين بشدة طرح مثل هذه الادعاءات بخصوص الجزر الايرانية ونرفض فحواها تماما.

واضاف: ان مثل هذه المواقف غير المدروسة ستؤدي الى تعميق الشروخ اكثر فاكثر بين دول المنطقة، وتؤخر التعاون الاقليمي الهادف، ولم ولن يكون لها أي تأثير آخر.

واكد المتحدث بأسم وزارة الخارجية ان السياسة المبدئية التي تنتهجها الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه دول الخليج الفارسي، تستند الى مراعاة حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى والاهتمام بالحقائق التاريخية والقانونية والظروف الاقليمية الحساسة الراهنة.

من ناحية أخرى دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، التفجيرات التي وقعت في العاصمة الارجنتينية بوينس آيريس قبل اعوام، معتبرا الاتهامات الموجهة لرعايا ايرانيين في هذا الصدد بأنها جزء من مؤامرة للكيان الصهيوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفند قاسمي الادعاءات المتكررة والسخيفة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو حول التفجيرات التي وقعت في العاصمة الارجنتينية في اعوام خلت ومحاولة ربطها بالجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان مافيا السلطة في الارجنتين تسعى لتخليص الضالعين الحقيقيين في تلك الاحداث (التفجيرات) من العقاب.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تدين التفجيرات التي حدثت في بوينس آيرس في اعوام ماضية، ترفض الاتهامات الموجهة ضد رعايا ايرانيين في هذا الصدد.

واعتبر قاسمي ان مثل هذه المزاعم تدل على مؤامرة الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، مضيفا: ان هذا الكيان ومافيا السلطة في الارجنتين يحاولان انقاذ الفاعلين الحقيقيين لهذه الاحداث من العقاب.

وتابع قائلا: اننا نلفت انتباه الرأي العام العالمي الى الجرائم المتزايدة التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في انتهاك حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ونطالب المنظمات الدولية باتخاذ اجراءات حازمة لوقف المجازر ضد الابرياء في فلسطين المحتلة، وانتهاك السيادة الوطنية للبنان وسوريا، والاعتداءات المتكررة على الدول الاسلامية والعربية، ودعم تيار الارهاب الحكومي الذي يقوم به قادة هذا الكيان القاتل للاطفال.

* ايران تعرب عن مواساتها ماليزيا حكومة وشعبا

كما عبّر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن خالص التعازي واصدق المواساة لماليزيا حكومة وشعبا بحادث الحريق الذي نشب في دار تحفيظ القران في كوالالمبور .

واعرب بهرام قاسمي عن اسفه لوقوع الحريق في دار التحفيظ في كوالالمبور والذي اسفر عن مقتل وجرح العشرات من المعلمين وحفظة القران الكريم معلنا عن تعاطفه مع ماليزيا حكومة وشعبا و اسر الضحايا.