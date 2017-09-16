تجمع مئات المشيعين في مدينة يانغون في ميانمار (بورما) لوداع أشهر منجمة في البلاد وهي إي تي، التي توفيت عن عمر ناهز 58 عاماً. وكانت إي تي واسمها الأصلي سوي سوي وين، تستشار من قبل مليارديرات البلاد وجنرالاتها.

وكانت المنجمة التي اكتسبت لقبها لشبهها لشخصية (إي تي) الطفل الذي جاء من كوكب آخر الى الأرض في الفيلم الذي أخرجه ستيفن سبيلبيرغ في ثمانينات القرن الماضي، قد توفيت في منزلها في مدينة يانغون يوم الأحد.

وكان الكثير من المتنفذين في منطقة جنوب شرق آسيا، ومنهم الجنرالات الذين كانوا يهيمنون على حكومة ميانمار السابقة، يقصدون إي تي سعياً لمعرفة ما يخبئ المستقبل لهم.

ويقال إن ثان شوي، حاكم ميانمار السابق، كان زبونا دائماً عندها، كما سعى رئيس الحكومة التايلاندية السابق ثاكسين شيناوات الى استشارتها.

ويقال أيضا إن إي تي، فقدت القدرة على السماع والنطق في طفولتها نتيجة عاصفة رعدية، ولكنها اكتسبت عوضاً عن ذلك القدرة على قراءة الغيب.