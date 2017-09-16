تقول بيتي ناش (أكبر مضيفة طيران في العالم)، (أنا في الثمانين من عمري، يستمر الطيارون في القدوم والذهاب وبعدها التقاعد، بينما أبقى هنا طوال الوقت).

نعم، بيتي ناش تبلغ من العمر ثمانين عاماً.. وقعت في حب هذه المهنة منذ الوهلة الأولى.. ففي العام 1952، كانت تبلغ السادسة عشرة من عمرها وتجلس مع والدتها في انتظار رحلتهما.. تقول: (شاهدت طاقم الطائرة يصعد السلم.. عندها قلت إن ذلك هو ما أريد فعله).

وعندما بلغت الحادية والعشرين من عمرها، بدأت بالعمل لدى شركة Eastern Airlines..

تقول بيتي ناش في مصاحبة اعلامية: (هذه صورتي بأول زيّ ارتديته).

- وماذا حدث لكل هذه النساء؟

بيتي ناش: (أعتقد أن بعضهن قد توفين..)، (كان عليّ القدوم للمطار، لمعرفة رحلتي. كنت أنظر إلى لوحة تُكُتب عليها رحلات الطيران الصباحية بالطباشير، وبعدها تُمسح لتُكتب عليها رحلات الطيران خلال فترة المساء. وكنا نسير على مدرج الطائرات.. لا يمكنكم تخيل ذلك الآن.. بهدف التأكد من عدم مرور الطائرات، وكأنها مثل السيارات في الشارع، لنسمح للناس بعبور المدرج).

- وبعد العمل لأكثر من نصف قرن، لماذا تستمر بيتي في العمل؟

بيتي ناش: (التواجد هنا هو… حياتي الإجتماعية).

اليوم، تُعد بيتي واحدة من المشاهير. فيلتقط الناس صور السيلفي معها، ويطلبون توقيعها، ويبعثون الهدايا والرسائل إليها.

- إلى متى ستستمرين في العمل؟

بيتي ناش: (لا أعلم. إن كنتُ أملك صحة جيدة، وأنا بعمر الثمانين، لا أعلم ما هو القادم بالنسبة لي. لكن على كل حال، هذه أنا).