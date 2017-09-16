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رقم الخبر: 202814 تاريخ النشر: أيلول 15, 2017 الوقت: 16:44 الاقسام: دوليات  
السلطات التركية تعتقل رئيس حزب معارض

السلطات التركية تعتقل رئيس حزب معارض

اعتقلت قوات الأمن التركية، الجمعة، محامي رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار أوغلو في أنقرة، بتهم متعلقة بملف فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، العام الماضي.
وتم اقتياد المحامي جلال شيليك إلى المعتقل الجمعة، بعدما فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقا بشأن علاقته برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.
 
والخميس، اتهم كمال كيليجدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيا بدعم الإرهاب ومساعدة تنظيمات إرهابية.
 
والشهر الماضي هدد أردوغان بسجن كيليجدار أوغلو نفسه، وقال: "على الجميع ألا يندهش إذا ظهرت معلومات تربط بين كيليجدار أوغلو وجماعة غولن وقضية تسريب أخبار وصور شاحنات السلاح التركية التي كانت ذاهبة لسوريا".
 
ومنذ ذلك الحين تنتشر أنباء عن نية أردوغان تصفية زعيم المعارضة سياسيا بشكل تدريجي، من أجل الإجهاز تماما على أي معارضة سياسية في البلاد قبل الانتخابات المقبلة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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