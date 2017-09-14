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رقم الخبر: 202775 تاريخ النشر: أيلول 13, 2017 الوقت: 20:34 الاقسام: عربيات  
مجموعة جديدة من مؤيدي الاحتجاج في الحسيمة المغربية تمثل أمام القضاء

مجموعة جديدة من مؤيدي الاحتجاج في الحسيمة المغربية تمثل أمام القضاء

مثل حوالي عشرون شخصا من ناشطين ومؤيدين لحركة الاحتجاج في شمال المغرب، الثلاثاء، أمام القضاء المغربي كما ذكرت مصادر متطابقة.

من جهة آخرى، شدد القضاء عقوبة السجن لصحافي مغربي، لتصبح عاما واحدا في قضية مرتبطة أيضا بحركة الاحتجاج التي تطلق على نفسها اسم "الحراك".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن محاكمة 21 شخصا بينهم ثلاثة كان قد أفرج عنهم بشروط، بدأت الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

وخمسة من هؤلاء الأشخاص متهمون "بالمساس بالأمن الداخلي للدولة" والقيام "بمحاولات تخريب وقتل ونهب" و"التآمر ضد الامن الداخلي".

أما الآخرون فيحاكمون لجنح القيام بأعمال عنف ضد قوات النظام.. وبين هؤلاء أحد قادة "الحراك" نبيل احمجيق.

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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