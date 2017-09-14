تمكنت أجهزة الأمن التونسية من القبض على عنصرين تكفيريين بمدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي.

وأشارت وزارة الداخلية التونسية في بيان الأربعاء، إلى أن التحريات أثبتت نشر العنصرين التكفيريين تدوينات وصور ومقاطع فيديو على حسابيهما بمواقع التواصل الاجتماعي تحرض على الدولة التونسية وتشيد بالإرهاب وتمجد الأعمال الإرهابية.

من ناحية أخرى، استطاعت أجهزة الأمن التونسية تفكيك شبكة تتكون من عنصرين تكفيريين في ولاية أريانة شمال غربي العاصمة، يقومان بتسفير العديد من الأشخاص للالتحاق بالجماعات الإرهابية ببؤر التوتر مقابل تسليم أموال لعائلاتهم.