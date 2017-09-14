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رقم الخبر: 202774 تاريخ النشر: أيلول 13, 2017 الوقت: 20:26 الاقسام: عربيات  
تونس.. القبض على عنصرين تكفيريين وتفكيك شبكة إرهابية

تونس.. القبض على عنصرين تكفيريين وتفكيك شبكة إرهابية

تمكنت أجهزة الأمن التونسية من القبض على عنصرين تكفيريين بمدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي.

وأشارت وزارة الداخلية التونسية في بيان الأربعاء، إلى أن التحريات أثبتت نشر العنصرين التكفيريين تدوينات وصور ومقاطع فيديو على حسابيهما بمواقع التواصل الاجتماعي تحرض على الدولة التونسية وتشيد بالإرهاب وتمجد الأعمال الإرهابية.

من ناحية أخرى، استطاعت أجهزة الأمن التونسية تفكيك شبكة تتكون من عنصرين تكفيريين في ولاية أريانة شمال غربي العاصمة، يقومان بتسفير العديد من الأشخاص للالتحاق بالجماعات الإرهابية ببؤر التوتر مقابل تسليم أموال لعائلاتهم.

 
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مصدر الخبر: تونس/وكالات
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