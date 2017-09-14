نظرت محكمة أمن الدولة الأردنية في 20 قضية إرهابية خلال جلسة علنية وسط إجراءات أمنية مشددة استمعت خلالها إلى عدد من شهود النيابة والدفاع في تلك القضايا.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية فإن المحكمة أسندت اتهامات لعصابة إرهابية مسلحة مكونة من 16 متهما من ذوي الأسبقيات تتزعمها سيدة في العقبة.

وشملت لائحة الاتهام القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية أفضت إلى موت إنسان، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية بالاشتراك أدت إلى إلحاق الضرر بمباني عامة ووسائل نقل.

وفي حال ثبوت التهم المسندة لهم، يواجه المتهمون عقوبات تتراوح ما بين الإعدام شنقا حتى الموت والمؤبد في حده الأعلى.

وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية إلى الأسبوع المقبل لتمكين المتهمين من توكيل محامين للدفاع عنهم بالقضية.