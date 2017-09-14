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رقم الخبر: 202772 تاريخ النشر: أيلول 13, 2017 الوقت: 20:20 الاقسام: عربيات  
مداهمات للجيش اللبناني في عرسال وتوقيف مطلوبين

مداهمات للجيش اللبناني في عرسال وتوقيف مطلوبين

نفذ الجيش اللبناني مداهمتين، الاولى عند الساعة الرابعة فجرا يوم الاربعاء، تمكن فيها من توقيف طارق الحجيري من بلدة عرسال والمشتبه بعلاقته مع جبهة "النصرة" الارهابية، والثانية ظهراً استهدفت مخيم النور في عرسال والمعروف بمخيم ابو طاقية..

 والقي القبض على السوري خالد فياض برو وهو مطلوب  بتفخيخ السيارات للمجموعات الارهابية واللبناني احمد امون ونقلا الى احد الثكنات العسكرية للتوسع بالتحقيق .

كما ضبطت دورية من مديرية المخابرات اللبنانية، الثلاثاء، مخزن عبوات مجهزة للتفجير مع كامل أجزائها وجزئياتها والمواد المكملة لها في محلة وادي حميد جرود عرسال.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن العبوات عبارة عن قذائف محشوة بالمتفجرات الموجهة، وأجهزة إشعال، وفتيل صاعق، وعبوات أخرى بعدة أحجام، وصواعق، ومواد بودرة الألمينيوم، وبودرة للتفجير مختلفة الأنواع، وحشوات دافعة، وعدد من الأحزمة الناسفة، مشيرا إلى أن خبراء من الهندسة عملوا على معالجتها.

 
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مصدر الخبر: بيروت/وكالات
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