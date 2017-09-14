  • الخميس ٢٢ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الخميس , سبتمبر 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202771 تاريخ النشر: أيلول 13, 2017 الوقت: 20:16 الاقسام: عربيات  
السعودية تعتقل رجال دين بارزين لترسيخ نظام الحكم

السعودية تعتقل رجال دين بارزين لترسيخ نظام الحكم

اعتقلت السلطات السعودية عدداً من رجال الدين البارزين في حملة على "المعارضة" المحتملة للحكم المطلق في المملكة، وسط تكهنات واسعة النطاق بأنّ" الملك سلمان بن عبد العزيز يعتزم التنازل عن العرش لابنه ولي العهد محمد".

وبحسب "رويترز"، كشفت مصادر سعودية أن" السلطات اعتقلت سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري مطلع الأسبوع"، إذ لا ينتمي رجال الدين الثلاثة للمؤسسة الدينية التي تساندها الدولة، لكن لديهم متابعون كثيرون على الإنترنت، وسبق أن انتقدوا الحكومة، إلا أنهم التزموا الصمت في الآونة الأخيرة.

ونفى مسؤولون سعوديون تقارير عن أنّ" الملك قد يتنازل عن العرش قريباً لابنه محمد بن سلمان الذي يهيمن بالفعل على السياسات الاقتصادية والدبلوماسية والداخلية" للمملكة.

وقال رئيس المخاطر العالمية بمركز جنيف للسياسة الأمنية جان مارك ريكلي "من المرجح للغاية أن يكون محمد بن سلمان الملك التالي لكن أية أصوات معارضة يمكن أن تطعن في هذه الخلافة قد تعتبر أيضا مزعزعة للإستقرار من منظور النظام".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الرياض/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0993 sec