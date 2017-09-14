قال وزير الشؤون الخارجية في قطر سلطان بن سعد المريخي إن هدف الرباعية العربية هو تغيير النظام داخل دولة قطر.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ148 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء.

وأضاف الوزير القطري أن “الدول الأربع بدأت في محاولات لانتزاع الشرعية وأنها غيرت الموقف من دعم الإرهاب إلى تغيير النظام وحتى أنهم دعوا أحد رجال الأسرة الحاكمة لتجهيزه للحكم في قطر”، في إشارة إلى عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثان.

وقال المريخي إن “تلك المطالب تمثل مساسا بسيادة الدول وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية”، كما كرر وصف الأزمة بـ”الحصار الجائر”.

من جانبه رد عليه السفير السعودي في القاهرة قائلا “لا نعمل على تغيير نظام الحكم في قطر ولكن السعودية قادرة على فعل أي شيء تريده".