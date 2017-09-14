دعت مصر مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة، الأربعاء، لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينغا في ميانمار.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن الدعوة تأتي في ظل تدهور الأوضاع الميدانية أمنياً وإنسانياً منذ الـ25 أغسطس الماضي، مؤكداً أن كلا من السويد وبريطانيا، شاركا مصر في الدعوة للجلسة، بالإضافة لتأييد وفدي كازاخستان والسنغال، باعتبارهما من أعضاء مجلس الأمن المنتمين لمنظمة التعاون الإسلامي.

وشدد البيان على ضرورة انعقاد المجلس بشكل عاجل من أجل العمل على وقف نزيف الدماء والحد من أعمال العنف والتهجير الجارية في ولاية راكين، وصولا إلى إيجاد حل عادل يشمل منح المنتمين لأقلية الروهينغا حقوقهم المشروعة، ويضمن أمنهم وسلامتهم وعودتهم إلى ديارهم، وتسهيل نفاذ ووصول المساعدات الإنسانية لهم".

وأكد بيان الخارجية المصرية اهمية حشد المجتمع الدولي للقيام بواجبه الأخلاقي تجاه مسلمي الروهينغا، ولمنع تفاقم تلك الأزمة التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

من جانب آخر أعلن الجيش المصري، الأربعاء، أنه أحبط هجوما إرهابيا في محافظة شمال سيناء، مشيرا إلى مقتل 5 مسلحين واثنين من جنوده خلال الاشتباكات التي صاحبت محاولة الهجوم.

وأورد المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": نجحت قواتنا في إحباط عملية إرهابية استغلت فيها العناصر الإرهابية حالة الرؤية الضعيفة لوجود شبورة مائية وقام أحد العناصر التكفيرية مرتدياً حزام ناسف بمحاولة اقتحام أحد الارتكازات الأمنية للقوات المسلحة".

وتابع الرفاعي:" ونتيجة ليقظة عناصر الارتكاز الأمني قتل الإرهابي المرتدي للحزام الناسف"، مضيفا أن 5 مسلحين قتلوا فيما أصيب اثنان آخران فيما لاذ بقية المهاجمين بالفرار، مؤكدا أن القوات المصرية تلاحقهم.

وأضاف أن جنديين مصريين قتلا خلال الاشتباكات مع المسلحين.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت في وقت سابق أن الجنديين قتلا من جراء إطلاق قناصة الرصاص عليهما أثناء وجودهما على حاجز أمني بمحيط مدينة رفح في أقصى شمال سيناء.