أعلن المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، بأن وفدا برئاسة مساعد الخارجية لشؤون آسيا واوقيانوسيا، ابراهيم رحيم بور، سيتوجه، الخميس، الى بنغلاديش يرافقه فريق من جمعية الهلال الاحمر الايراني حاملا مساعدات انسانية الى مسلمي ميانمار.

وقال قاسمي في تصريح ادلى به لوكالة انباء (فارس)، ان هذا الوفد يحمل مساعدات إنسانية ايرانية لتقديمها عبر بنغلاديش الى المشرّدين الميانماريين.

واضاف: من المقرر ايضا ان يتفقد الوفد الايراني مخيم اللاجئين الميانماريين في مدينة كاكس بازار في بنغلاديش.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية استعداد ايران لإقامة مخيم للاجئين الميانماريين وإنشاء مستشفى ميداني في بنغلاديش في حال موافقة الحكومة البنغالية على ذلك.

واشار قاسمي الى مهمة السفير الايراني في تايلند الذي يتولى في الوقت ذاته مهمة سفير ايران غير المقيم في ميانمار، لزيارة ميانمار وقال: إن السفير الايراني سيلتقي خلال الزيارة مع مسؤولي وزارة الخارجية الميانمارية لشرح مواقف الجمهورية الاسلامية تجاه التطورات الراهنة والاعلان عن القلق تجاه أوضاع المسلمين في هذا البلد.

كما أشار قاسمي الى الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى نيويورك الاسبوع القادم للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وقال، ان السيد ظريف سيلتقي مع عدد من نظرائه ومسؤولين آخرين مشاركين في الاجتماع للبحث حول أوضاع المسلمين الروهينغا.

واكد قاسمي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستخدم كل طاقاتها وامكانياتها في سياق مواجهة اعمال العنف ضد المسلمين في أي مكان من العالم ومن ضمنه ميانمار.

في سياق آخر اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، خطوة الادارة الاميركية بالاستيلاء والتهديد باستخدام القوة ضد المقرات الدبلوماسية الاجنبية بأنها مدانة، ووصفها بأنها بدعة خطيرة.

واستنكر قاسمي هذا التصرف المتهوّر والمناقض للأعراف والمعايير الدولية، واضاف: إن هذا الامر مؤشر الى انه من الآن فصاعدا سوف لن يحظى أي من المقرات الدبلوماسية للدول الأجنبية في اراضي الولايات المتحدة الاميركية بالضمانة الكافية من قبل حكومة هذا البلد في احترام الحصانة اللازمة.