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رقم الخبر: 202762 تاريخ النشر: أيلول 13, 2017 الوقت: 19:28 الاقسام: محليات  
نوبخت: سنعيد النظر في تركيبة (5+1) في حال خروج أميركا من الإتفاق النووي

نوبخت: سنعيد النظر في تركيبة (5+1) في حال خروج أميركا من الإتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت، ان إيران هي طرف في الإتفاق النووي فيما الطرف الآخر يضم ست دول من بينها أميركا، وفي حال انسحاب أميركا من الإتفاق فلابد من إعادة النظر في تركيبة الطرف الثاني.
وصرح نوبخت الأربعاء في حديث لمراسل ارنا ان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما أعلن عن إلتزام ايران بجميع تعهداتها في إطار خطة العمل المشترك وان التعاون جار بيننا وبين سائر أعضاء الإتفاق. 
وأضاف: إن خطة العمل المشترك ليست إتفاقا ثنائيا بين إيران وأميركا رغم دور الأخيرة فيه بل انه إتفاق بين إيران وست دول من بينها أميركا وان التعاون ماض الى الامام بيننا وبين الاعضاء الخمسة الآخرين وفي حال خروج امريكا من الإتفاق سنعيد النظر في تركيبة الأعضاء. 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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