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|رقم الخبر: 202762
|تاريخ النشر: أيلول 13, 2017
|الوقت: 19:28
|الاقسام: محليات
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نوبخت: سنعيد النظر في تركيبة (5+1) في حال خروج أميركا من الإتفاق النووي
أعلن المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت، ان إيران هي طرف في الإتفاق النووي فيما الطرف الآخر يضم ست دول من بينها أميركا، وفي حال انسحاب أميركا من الإتفاق فلابد من إعادة النظر في تركيبة الطرف الثاني.
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