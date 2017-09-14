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رقم الخبر: 202758 تاريخ النشر: أيلول 13, 2017 الوقت: 18:49 الاقسام: محليات  
ضبط 1050 كيلوغراما من المخدرات واعتقال 6 مهربين جنوب شرقي البلاد

ضبط 1050 كيلوغراما من المخدرات واعتقال 6 مهربين جنوب شرقي البلاد

أعلن قائد الشرطة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد العميد محمد قنبري ان قوات الشرطة تمكنت خلال عمليات خاطفة من كشف وضبط طن و50 كيلوغراما من المخدرات واعتقال 6 مهربين في هذه المحافظة.
وقال العميد قنبري في تصريح له يوم الثلاثاء للمراسلين ان قوات الشرطة في مدينتي ايرانشهر وسراوان بمحافظة سيستان وبلوجستان رصدت تحركات عصابة مخدرات كبيرة حيث كانت بصدد استخدام سيارات ذات الدفع الرباعي لنقل المخدرات في المنطقة مضيفا ان قوات الشرطة اشتبكت مع المهربين مساء الاثنين وتمكنت من القبض على 6 مهربين وضبط خمسة سيارات كانت تحتوي على 878 كيلوغراما من مادة الافيون و172 كيلوغراما من مادة الحشيش.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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