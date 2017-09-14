أعلن قائد الشرطة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد العميد محمد قنبري ان قوات الشرطة تمكنت خلال عمليات خاطفة من كشف وضبط طن و50 كيلوغراما من المخدرات واعتقال 6 مهربين في هذه المحافظة.

وقال العميد قنبري في تصريح له يوم الثلاثاء للمراسلين ان قوات الشرطة في مدينتي ايرانشهر وسراوان بمحافظة سيستان وبلوجستان رصدت تحركات عصابة مخدرات كبيرة حيث كانت بصدد استخدام سيارات ذات الدفع الرباعي لنقل المخدرات في المنطقة مضيفا ان قوات الشرطة اشتبكت مع المهربين مساء الاثنين وتمكنت من القبض على 6 مهربين وضبط خمسة سيارات كانت تحتوي على 878 كيلوغراما من مادة الافيون و172 كيلوغراما من مادة الحشيش.