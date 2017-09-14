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|رقم الخبر: 202758
|تاريخ النشر: أيلول 13, 2017
|الوقت: 18:49
|الاقسام: محليات
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ضبط 1050 كيلوغراما من المخدرات واعتقال 6 مهربين جنوب شرقي البلاد
أعلن قائد الشرطة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد العميد محمد قنبري ان قوات الشرطة تمكنت خلال عمليات خاطفة من كشف وضبط طن و50 كيلوغراما من المخدرات واعتقال 6 مهربين في هذه المحافظة.
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