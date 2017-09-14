أعلن قائد الحرس الثوري في مدينة شهريار غرب طهران الأربعاء، ألقاء القبض على عضو بتنظيم داعش كان يخطط لتجنيد 300 عنصر لشن هجمات انتحارية في ايران.

واوضح العقيد أمين ياميني أن الهجمات كانت تستهدف مراسم إحياء عاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين(ع) التي تبدأ الأسبوع المقبل وتستمر عشرة أيام.

وأضاف أن المعتقل ينتمي لفرع "اجناد الشام" التابع للتنظيم الارهابي وكان يخطط لتجهيز حوالي 300 شخص لتنفيذ هجمات انتحارية.

وبيّن العقيد ياميني أن القوات الامنية تعقبت المعتقل الذي كان بحوزته هاتف محمول وآخر يعمل عبر الأقمار الاصطناعية ورتبوا اجتماعا معه في ضاحية أنديشه غرب طهران بعد إيهامه بأنهم أعضاء في داعش، وتم اعتقاله لدى حضوره. وأشار إلى أن الامن الايراني تمكن من افراغ معلومات قيمة من الهاتف المحمول الذي كان بحوزته.