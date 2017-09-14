اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في ايران اللواء محمد باقري ضرورة الصمود بوجه الضغوط الاجنبية وعدم التاثر بها، وبلوغ الاكتفاء الذاتي في سدّ حاجات البلاد.

واستعرض اللواء باقري في تصريح له يوم الثلاثاء، الاستراتيجية الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا انها ترتكز على بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال سدّ الحاجات (العسكرية) للبلاد.

وشدد باقري على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تستلم اي مشروع (عسكري) من جانب اي بلد، ولا يوجد لديها اي مستشار عسكري (اجنبي).

وتابع، ان القوات المسلحة الايرانية بلغت في اطار مشاريعها وخططها الاستراتجية مستوى رفيعا من الردع حيث لا يخطر ببال أي بلد القيام بتهديد هذا البلد.

واكد اللواء باقري انه لا يوجد أي مستثمر ايراني او اجنبي او اي مسؤول يهمه تطوير البلاد ، يدعي بانه لا يستطيع القيام بالاستثمارت جراء الفلتان الامني في ايران؛ مصرحا ان ايران تنعم بالامن الشامل اليوم.

وقال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، ان العدو يعجز عن مواجهة الجمهورية الاسلامية ولهذا تبنّى أسلوبس الحروب بالانابة فضلا عن استخدامه لبعض الاساليب الثقافية الناعمة ضد البلاد.