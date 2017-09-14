  • الخميس ٢٢ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الخميس , سبتمبر 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202756 تاريخ النشر: أيلول 13, 2017 الوقت: 18:43 الاقسام: محليات  
اللواء باقري يدعو للإكتفاء الذاتي في سد الحاجات وعدم التأثّر بالضغوط الخارجية

اللواء باقري يدعو للإكتفاء الذاتي في سد الحاجات وعدم التأثّر بالضغوط الخارجية

اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في ايران اللواء محمد باقري ضرورة الصمود بوجه الضغوط الاجنبية وعدم التاثر بها، وبلوغ الاكتفاء الذاتي في سدّ حاجات البلاد.
واستعرض اللواء باقري في تصريح له يوم الثلاثاء، الاستراتيجية الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا انها ترتكز على بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال سدّ الحاجات (العسكرية) للبلاد.
وشدد باقري على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تستلم اي مشروع (عسكري) من جانب اي بلد، ولا يوجد لديها اي مستشار عسكري (اجنبي).
وتابع، ان القوات المسلحة الايرانية بلغت في اطار مشاريعها وخططها الاستراتجية مستوى رفيعا من الردع حيث لا يخطر ببال أي بلد القيام بتهديد هذا البلد.
واكد اللواء باقري انه لا يوجد أي مستثمر ايراني او اجنبي او اي مسؤول يهمه تطوير البلاد ، يدعي بانه لا يستطيع القيام بالاستثمارت جراء الفلتان الامني في ايران؛ مصرحا ان ايران تنعم بالامن الشامل اليوم.
وقال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، ان العدو يعجز عن مواجهة الجمهورية الاسلامية ولهذا تبنّى أسلوبس الحروب بالانابة فضلا عن استخدامه لبعض الاساليب الثقافية الناعمة ضد البلاد.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1100 sec