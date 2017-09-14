انتقد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية "حسين أمير عبداللهيان" التعامل السعودي مع قضية "فاجعة منى"؛ مشيرا إلى أن التعاطي السعودي مع هذه الفاجعة لا يزال تعاطيًا غير مسؤول.

وقال عبداللهيان في تصريح صحفي له أنه ينبغي على المسؤولين السعوديين تقديم اجوبة واضحة حول قضية منى وأن تتشكل لجنة تقصي الحقائق للكشف عن سبب وقوع هذه الحادثة.

ولدى استقباله سفير جنوب افريقيا في طهران آرجي وايت هد في ختام مهمته كسفير لبلاده يوم الثلاثاء قال: إن ايران وجنوب افريقيا تستطيعان من خلال استثمار الطاقات والامكانيات المتاحة لديهما، تذليل الصعاب القائمة على طريق توطيد العلاقات بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

واشار الى مكانة جنوب افريقيا واهميتها على الصعيد العالمي والعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين، معربا عن ارتياحه لان العلاقات السياسية والبرلمانية بين البلدين في وضع مناسب معتبرا الزيارة الاخيرة لرئيسة برلمان جنوب افريقيا الى طهران مؤشرا للعلاقات البرلمانية الرفيعة بين البلدين.

واكد على اهمية توطيد العلاقات البرلمانية، وحث في ذات الوقت على الاستفادة من الطاقات وازالة العقبات على مسار تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية. مستعرضا الطاقات البرلمانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ودور اللجان ومجموعات الصداقة البرلمانية.

ونوه الى ان العلاقات السياسية والبرلمانية بين البلدين على مستويات طيبة للغاية الا انه ينبغي بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. واشاد اميرعبداللهيان بالجهود التي بذلها سفير جنوب افريقيا في ايران.

من جهته قال آرجي وايت هد ان توطيد العلاقات مع ايران حاز على اهتمام ومتابعة الحكومة والبرلمان في جنوب افريقيا. واكد على اهمية توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحا ان الاستفادة من الطاقات البرلمانية في مجلسي البلدين تلعب دورا مهما في تنمية الاتصالات وازدهارها لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما اكد على اهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين. واعتبر وايت هد، في ختام مهمته كسفير لبلاده لدى طهران على مدى 5 اعوام، ان العمل على تعزيز التعاون بين البلدين لا يرتبط بشخص او حكومة معينة وانه سيستمر دون توقف او قيود.