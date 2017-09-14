أكد رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايراني علي اصغر مونسان خلال لقائه الاربعاء وزير خارجية جورجيا ميخائيل جانليدزه على هامش الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في مدينة جانكدن الصينية اكد على تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الثقافة والسياحة.

وخلال اللقاء الذي جاء بناء على طلب الوزير الجورجي أشار مونسان الى تراث وحضارة البلدين واكد على تمتين العلاقات الاخوية مع جورجيا.

واشار الى التعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للامم المتحدة (unwto) وارسالها مبعوثا الى ايران لتحديث ودراسة البرنامج السياحي الشامل في ايران طالبا من جورجيا بان تدعمها في هذا المجال. واكد مونسان على ضرورة ايجاد نوع من التوازن في ارسال السياح من كلا البلدين.

من جانبه أبدى الوزير الجورجي سروره لقبول اللقاء واكد على تمتين العلاقات بين البلدين وقال: إن زيارتي الأولى لايران كانت عام 2015 بصحبة رئيس الوزراء، ودهشت مما شاهدته في ايران من جمال، واضاف ان ايران من البلدان المؤثرة في العالم وان تمتين العلاقات في جميع المجالات ومنها السياحة ضروري للبلدين.

وأشار وزير خارجية جورجيا الى المعالم السياحية الكثيرة في ايران وسهولة الحصول على تأشيرة الدخول معربا ان امله بان يزداد عدد السياح الوافدين من بلاده الى ايران.

وحضر اللقاء كل من سفير ايران لدى الصين ومدير عام التسويق في منظمة التراث الثقافي الايراني وكذلك ممثل امين عام منظمة السياحة العالمية وسفير جورجيا في الصين.

يذكر ان الدورة الثانية والعشرين لمنظمة السياحة العالمية بدأت أعمالها في مدينة جانكدو الصينية بحضور ممثلي الدول الاعضاء أمس الاربعاء.

هذا وقد تمت تسمية جانكدو كافضل مدينة سياحية في الصين من قبل منظمة السياحة العالمية واعتبرتها منظمة اليونسكو من المدن المهمة سياحيا.