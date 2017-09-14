وتعد اجتماعات الجمعية العمومية من أهم الفعاليات التي تنظمها منظمة السياحة العالمية، والتي تتضمن السياسات العامة، وانتخاب رؤساء وأعضاء كافة الكيانات واللجان الفرعية والرئيسة للمنظمة ومناقشة كل القضايا الخاصة بقطاع السياحة حول العالم. وتقوم المنظمة بعقد اجتماع الجمعية العمومية كل عامين، وتشمل اجتماعات اللجان الرئيسة والفرعية والمتخصصة والاجتماعات الرئيسة للجمعية العمومية، ويشارك فيها وزراء السياحة ووكلاء الوزارة المسؤولين عن قطاعات السياحة في الدول الأعضاء فيها.

مساعد رئيس الجمهورية شارك أمس وبرفقة الوزراء ومسؤولي السياحة من الدول المشاركة في الاجتماع، في مراسم غرس شجرة بمناسبة العام الدولي للتنمية المستدامة.

كما سيلتقي رئيس دائرة السياحة الوطنية الصيني ويحضر اجتماع كبار مسؤولي السياحة والذي يعقد تحت عنوان السياحة واهداف التنمية المستدامة.

ويشارك مونسان في اليوم الاخير من زيارته للصين في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية بهدف انتخاب الأمين العام الجديد للمنظمة.

البرنامج الاخير في زيارة مساعد رئيس الجمهورية للصين، يشمل حضور اجتماع الدول الخمس المطلة على بحر قزوين وهي روسيا وكازاخستان وتركمانستان وجمهورية اذربايجان بالاضافة الى ايران.