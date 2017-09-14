حيث اختل توازنه أثناء ركوبه السيارة، عبر حشد في قرطاجنة بكولومبيا، ما أدى إلى إصابته بتورم في عظام خده وحاجبه في الجانب الأيسر من وجهه، وقال الفاتيكان، إن البابا عولج بالثلج، وأصبح على ما يرام لاستكمال رحلته. وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء يوم الأربعاء توضح نزول البابا ليلقي عظتة الأسبوعية، وهو في حالة جيدة بعد تلك الإصابة.