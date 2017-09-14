  • الخميس ٢٢ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الخميس , سبتمبر 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202751 تاريخ النشر: أيلول 13, 2017 الوقت: 18:54 الاقسام: دوليات  
تعافي البابا من إصابته أثناء زيارته لكولومبيا

تعافي البابا من إصابته أثناء زيارته لكولومبيا

بدأ بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس يوم الأربعاء التعافي من آثار الجرح الذي أصابه.

حيث اختل توازنه أثناء ركوبه السيارة، عبر حشد في قرطاجنة بكولومبيا، ما أدى إلى إصابته بتورم في عظام خده وحاجبه في الجانب الأيسر من وجهه، وقال الفاتيكان، إن البابا عولج بالثلج، وأصبح على ما يرام لاستكمال رحلته. وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء يوم الأربعاء توضح نزول البابا ليلقي عظتة الأسبوعية، وهو في حالة جيدة بعد تلك الإصابة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1324 sec