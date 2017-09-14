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رقم الخبر: 202750 تاريخ النشر: أيلول 13, 2017 الوقت: 18:54 الاقسام: دوليات  
تايوان تتأهب للإعصار تاليم

تايوان تتأهب للإعصار تاليم

أصدرت تايوان تحذيرا بشأن الإبحار وألغت شركات الخطوط الجوية بعض الرحلات مع تأهب الجزيرة للإعصار تاليم الذي يتوقع أن يضرب مدنا منها العاصمة تايبه قبل أن يتجه صوب الصين ربما كإعصار شديد القوة.

وقال المكتب المركزي للأرصاد الجوية يوم الأربعاء: إن من المتوقع أن يزداد تاليم قوة مع تحركه صوب مدن بشمال تايوان منها تايبه الجديدة ليهاجمها برياح قوية وأمطار غزيرة. وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني أن أشد آثاره ستظهر لاحقا يوم الأربعاء ويوم الخميس.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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