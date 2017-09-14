تايوان تتأهب للإعصار تاليم أصدرت تايوان تحذيرا بشأن الإبحار وألغت شركات الخطوط الجوية بعض الرحلات مع تأهب الجزيرة للإعصار تاليم الذي يتوقع أن يضرب مدنا منها العاصمة تايبه قبل أن يتجه صوب الصين ربما كإعصار شديد القوة.