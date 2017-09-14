رجح ثلثا المشاركين في استطلاع للرأي في كوريا الجنوبية، نشوب حرب في المنطقة بسبب الجارة الشمالية، لا سيما في ظل تصاعد التوتر على خلفية التجارب الصاروخية والنووية الأخيرة لبيونغ يانغ.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك إمكانية لاندلاع حرب من قبل كوريا الشمالية، أجاب 58 بالمئة من المستطلعة آراؤهم وعددهم ألفا و4 أشخاص، بـ"نعم"، فيما أجاب 37 بالمئة بـ"لا"، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء في سيئول.

ووفقا لنتائج استطلاع رأي أجرته وكالة "غالوب كوريا"، ونشرت نتائجه قبل 4 أيام، رفض 59 بالمئة من المستطلعين توجيه ضربة استباقية أميركية ضد كوريا الشمالية بسبب التجارب النووية، فيما أيد 33 بالمئة ذلك.

وأيد 60 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع الدعوات إلى ضرورة امتلاك أسلحة نووية، في حين أعرب 35 بالمئة منهم عن مؤشرات سلبية بشأن هذه الدعوات.

وفي ما يتعلق بآثار التجربة النووية السادسة الأخيرة لكوريا الشمالية على السلام في شبه الجزيرة الكورية، أجاب 76 بالمئة أن الاسلحة النووية مهددة للسلام في المنطقة، بينما أجاب 20 بالمئة منهم بأنها ليست مهددة للسلام.

وأجاب 65 بالمئة من المستطلعين بضرورة قطع كل المساعدات عن كوريا الشمالية إذا لم تتخل عن برنامجها النووي، فيما قال 32 بالمئة منهم بأن المساعدات الإنسانية يجب أن تقدم إلى بيونغ يانغ حتى لو لم تتخل عن برنامجها النووي.

*مناورات "حية"

من جانبها أجرت كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، أول مناورة بالذخيرة الحية من خلال إطلاق صاروخ كروز متطور من الجو لتعزيز قدرتها على شن هجمات استباقية ضد كوريا الشمالية في حال وقوع أزمة.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن صاروخا من طراز "توروس"، والذي أطلقته مقاتلة من طراز "إف 15"، حلق على ارتفاعات منخفضة قبل أن يصل لهدفه قبالة الساحل الغربي للبلاد.

وذكرت وزارة الدفاع في سيئول أن الصاروخ، الذي تصنعه شركة "تاوروس سيستمز" الألمانية، يبلغ الحد الأقصى له500 كيلومتر، وهو مجهز بخصائص تسمح له بتجنب الرادارات قبل أن يصيب أهدافا في كوريا الشمالية.

وتعكف كوريا الجنوبية على تسريع وتيرة جهودها لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة سيل من التجارب النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية، التي أجرت في الثالث من سبتمبر تجربتها النووية السادسة والأقوى حتى الآن.

بعد فترة وجيزة من إجراء التجربة النووية، أعلنت سيئول توصلها لاتفاق مع واشنطن لرفع القيود المفروضة على الرؤوس الحربية للصواريخ الباليستية الكورية الجنوبية.

*تهديد أمريكي

من جهته رأى السيناتور الجمهوري جون ماكين أن ثمن ما وصفها بالأعمال العدائية التي يقوم بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون هو"الانقراض".

ونقلت شبكة "CNN" قوله خلال مقابلة معها: "التأكد من أن كيم جونغ أون على دراية بأنه إن قام بأعمال ذات طابع عدائي فإن الثمن سيكون الانقراض".

ودعا ماكين في الوقت ذاته إلى تعزيز الدفاعات الصاروخية حول شبه الجزيرة الكورية، محذرا أيضا من أن "وزير الدفاع في كوريا الشمالية وقبل أيام قليلة طالب بتحريك أسلحة نووية، وهذا أمر لا بد من الأخذ به بصورة جدية جدا".

وشدد السيناتور الجمهوري على ضرورة أن تضغط بلاده على الصين، وأن تدفعها في هذا الملف.

وخاطب ماكين بكين قائلا: الولايات المتحدة الأمريكية ستتأثر بخسارة التجارة معكم ولكن لابد من أن يتغير أمر ما.

*كوريا الجنوبية تعثر على "جندي" كوري شمالي مقتولا

في سياق آخر أعلنت كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، أنها عثرت على جثة مواطن كوري شمالي يرتدى ملابس جندي، في البحر الغربي، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية بيك تيه هيون، قوله: إن الشرطة البحرية انتشلت الجثة في 30 أغسطس الماضي، وقررت تسليمها إلى كوريا الشمالية.

غير أن هيون رجح أن جثة المقتول، وهو في الأربعينات من العمر، تعود إلى مواطن مدني وليس جنديا، مستندا في ذلك إلى شعره الطويل، وكذلك للتحقيقات المشتركة من الوزارات المعنية.

وذكر أن سيئول أبلغت لجنة الصليب الأحمر الدولي في كوريا الشمالية عن خطتها لتسليم الجثة في 18 سبتمبر الجاري في قرية الهدنة "بانمونجوم" داخل المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين.

وسبق للحكومة الكورية الجنوبية أن انتشلت في 11 أغسطس الماضي جثة من البحر الغربي، يعتقد أنها لمواطنة كورية شمالية في الأربعينات من العمر.

وحاولت سيئول تسليمها إلى كوريا الشمالية في يوم 24 من الشهر نفسه، غير أنها لم تفلح بسبب عدم تلقيها أي رد من الجارة الشمالية.