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رقم الخبر: 202747 تاريخ النشر: أيلول 13, 2017 الوقت: 18:52 الاقسام: دوليات  
المفوضية الأوروبية: بريطانيا "ستندم" على الخروج

المفوضية الأوروبية: بريطانيا "ستندم" على الخروج

قال رئيس المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، إن بريطانيا ستشعر بـ" الندم" في نهاية المطاف على خروجها من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات من المرجح أن تثير عاصفة سياسية.

وجاءت تصريحات جان كلود يونكر خلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمام نواب البرلمان الأوروبي ستراسبورغ بفرنسا.

وأضاف يونكر أن الكتلة الأوروبية "تتعافى مجددا" بعد عقد صعب شهد انزلاق كثير من دول الاتحاد الـ 28 في أزمات اقتصادية، بالإضافة لتصويت بريطانيا لصالح المغادرة.

وعبر المسؤول الأوروبي عن أسفه لخروج بريطانيا، وكان البرلمان البريطاني قد صوت الاثنين لصالح مشروع قانون ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

ويهدف القانون الذي تم إقراره إلى إبطال قانون عام 1972 الذي انضمت بريطانيا بموجبه إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحويل 12,000 تشريع أوروبي موجود حاليا إلى التشريعات البريطانية.

وكان المواطنون البريطانيون قد حسموا في يونيو 2016 مصير بلادهم في الاتحاد الأوروبي، إذ صوتوا في استفتاء لصالح الخروج من التكتل الاقتصادي. 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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