أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت متأخر يوم الثلاثاء، عن استعداده للقاء المعارضة لإجراء محادثات بوساطة رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا ورئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو.

وقال مادورو خلال اجتماع وزاري أذاعه التلفزيون الرسمي: إن "ثاباتيرو والرئيس (دانيلو) ميدينا يعرفان جيدا أني كنت مشجعا لهذا الحوار وأنا أقبل به"، مضيفا أن المحادثات التي "تهدف لخدمة السلام والديمقراطية في فنزويلا" ستتم في جمهورية الدومينيكان المجاورة.

كما أعلنت المعارضة بدورها أنها ستعقد اجتماعا الأربعاء مع رئيس الدومينيكان دانيلو ميدينا. وقال بيان لائتلاف المعارضة "تقرر إرسال وفد للقاء الرئيس ميدينا لتقديم أهداف النضال الديمقراطي الوطني".

وتواجه فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية حادة وتشهد منذ بداية أبريل/نيسان الماضي سلسلة احتجاجات للمعارضة أوقعت 130 قتيلا على الأقل حتى الآن.

من جهة أخرى، استأثرت جمعية تأسيسية منبثقة عن "التيار التشافي" انتخبت في نهاية يوليو/تموز الماضي وسط احتجاج دولي، بالقسم الأكبر من صلاحيات البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أعلن في وقت سابق عن إمكانية معاودة المحادثات في جمهورية الدومينيكان.

وفي تصريح نشر بعد لقائه نظيره الفنزويلي خورخي آريازا، رحّب لودريان "بالأنباء الجيدة"، معربا عن أمله بأن "تثمر هذه الخطوة سريعا مبادرات صلبة على الأرض".

يشار إلى أن محادثات دامت شهرا بين مادورو والمعارضة العام الماضي قد انهارت وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.