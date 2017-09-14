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رقم الخبر: 202744 تاريخ النشر: أيلول 13, 2017 الوقت: 18:50 الاقسام: دوليات  
الأمم المتحدة: العالم لا يحتمل أن تكون روسيا وأمريكا في عداوة

الأمم المتحدة: العالم لا يحتمل أن تكون روسيا وأمريكا في عداوة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، إن العالم لا يمكن أن يسمح لنفسه بأن تكون روسيا والولايات المتحدة في خصام.

وأضاف أن العلاقات بين موسكو وواشنطن معقدة حاليا، مشيرا إلى وجود القضايا العديدة بينهما.

وتابع: "أثق تماما بأن السلام والأمن في العالم مرتبطان بشكل كبير بعظمة هاتين الدولتين - وهما دعامتان مركزيتان للمجتمع الدولي - كما أثق بحوار مثمر بينهما يحقق تفاهما في مختلف المجالات. العالم لا يمكن أن يسمح لنفسه بأن تكون الدول العظمى والقوية والمهمة مثل روسيا والولايات المتحدة في خصام".

وفي حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء لم يستبعد غوتيريش أن يزور روسيا.

وقال: "قد يحدث ذلك في وقت ما"

وتابع: "روسيا كانت تقدم دائما دعما كبيرا بصفتها الدولة المؤسسة للأمم المتحدة. وهذه هي الدولة التي تؤيد الموقف المتعدد الجوانب في العالم المعاصر. لذلك فإن التعاون مع روسيا من أحد أهدافي الواضحة".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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