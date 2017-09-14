اكد مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رضا نجفي" على دور الاتفاق النووي بوصفه اتفاقا تاريخيا أدى الى إنهاء ازمة لم تكن ضرورية، وما أكد عليه مجلس الامن الدولي بشأن التغيير الجذري الحاصل في توجهات مجلس الحكام (التابع للوكالة) حيال العلاقات مع ايران؛ معربا عن اسفه لتحركات الادارة الامريكية الاخيرة التي تتعارض وهذا الاتفاق.

جاءت تصريحات نجفي هذه يوم الاربعاء خلال الاجتماع الموسمي لمجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقام بفيينا منذ الحادي عشر من ايلول الحالي، والذي استعرض موضوع تنفيذ الاتفاق النووي.

وصرح مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا: ان الاتفاق النووي بمثابة باقي الاتفاقيات يرتكز على الاقدام المتبادل والتام والمصاحب بحسن النية وفي أجواء بنّاءة الى جانب الاحترام المتبادل من جانب كافة أطرافه.

ولفت نجفي الى القول انه بعد مضي اكثر من 20 شهرا، الا ان تنفيذ الاتفاق النووي لم يلق قبولا من جانب الاطراف الاخرى وخاصة امريكا؛ موضحا ان الادارة الامريكية انتهجت مسارا غير بناء ومعارض لروح ونص الاتفاق النووي بهدف تقويضه هذا الاتفاق.

وعدّ المسؤول الايراني زيارة احد المسؤولين الامريكان الاخيرة لفيينا وذلك بهدف الانتقاص من اهمية (دور) "الوكالة" تشكل نموذجا آخرا للنوايا السيئة والسلوك غير الصادق لأمريكا.

واكد نجفي ان فرض الضغوط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي وسيلة كانت سيخلف نتيجة سلبية على الطبيعة المهنية والمتسمة بالحيادية للوكالة وذلك في سياق تنفيذ المهام الملقاة عليها وفقا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن، اضافة الى قرارات مجلس الحكام وبالتالي سيخل بسيادة ومكانة هذه الوكالة.

واردف السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا: إن إجراءات الوكالة يجب ان لا تمس التنمية الاقتصادية والفنية في ايران، وان لا تدخر جهدا في الحفاظ عن الاسرار التجارية والفنية والصناعية وباقي المعلومات السرية التي تقدم إليها.

وفي جانب آخر من تصريحاته، نوه نجفي الى تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ان موضوع تنفيذ البروتوكول الاضافي في ايران يتم كباقي الدول الاعضاء.

وردا على المواقف الواهية لمندوب الكيان الصهيوني وبرنامجه النووي العسكري الذي لا يتسم بمعايير السلامة والامان لهذا الكيان، أكد مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ذلك يتهدد السلام والامن الاقليمي والدولي بما يستدعي الاهتمام والمتابعة الجادة ومن دون تأخير من جانب مجلس حكام الوكالة.