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رقم الخبر: 202742 تاريخ النشر: أيلول 13, 2017 الوقت: 17:23 الاقسام: محليات  
الادميرال سياري: سنكشف عن وثيقة توجيه الانذار للسفينة الاميركية إذا لزم الأمر

الادميرال سياري: سنكشف عن وثيقة توجيه الانذار للسفينة الاميركية إذا لزم الأمر

أكد قائد القوة البحرية التابعة للجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري، أنه سيتم الاعلان عن وثيقة أنذار قاذفة صواريخ ايرانية للسفينة الاميركية بمياه الخليج الفارسي إذا لزم الأمر.
وشدد الادميرال سياري على هامش ختام الدورة القرآنية الـ 17 الاربعاء، على أنه سيتم توجيه التحذير بشدة لأي جهة مهما بلغت قوتها، عند الاقتراب من المياه الاقليمية الايرانية.
وكانت قاذفة الصواريخ الايرانية "فلاخن" قد وجهت تحذيرات لسفينة اميركية في مياه الخليج الفارسي قرب ميناء جاسك ما حدا بالاخيرة الى الابتعاد.
واطلق لنش ايراني لصيد الاسماك على بعد 45 ميلا من ميناء جاسك رسائل للانقاذ بسبب عطل المحرك ما دعا بحرية الجيش الايراني للاستجابة للطلب وايفاد السفينة قاذفة الصواريخ "فلاخن" التي عمل كوادرها على سحب اللنش العاطل الى ارصفة الميناء.
وقد اقتربت سفينة اميركية تحمل الرقم 02 من اللنش الايراني اثناء عطله الا انها ابتعدت بعد ان تلقت التحذيرات التي اطلقتها قاذفة الصواريخ الايرانية "فلاخن".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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