ارتفعت الأسهم الآسيوية، خلال تداولات الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات، مستفيدة من ارتفاع أسهم بورصة (وول ستريت).

وبحلول الساعة 15ر06 بتوقيت غرينيتش، ارتفع مؤشر سهم نيكاي 225 الرئيسي بنسبة 45ر0% أو 20ر89 نقطة إلى مستوى 83ر19865 نقطة. وزاد مؤشر توبيكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 61ر0% أو 88ر9 نقطة إلى 33ر1637 نقطة. وكذلك ارتفعت الأسهم الصينية بشكل ملحوظ، إذ نما مؤشر (CSI300) بنسبة 12ر0% أو 68ر4 نقطة إلى مستوى 61ر3842 نقطة.

وصعد مؤشر شنغهاي الصيني بنحو 1ر0%، ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1ر0%، بينما انخفض مؤشر هونج كونغ هانغ سنغ بنسبة 3ر0%.

ويعكس هذا الارتفاع عودة الثقة بالأسواق والإقبال على المخاطرة في ظل تراجع مخاطر إعصار (إرما) الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن تراجع حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد امتناع بيونغ يانع عن إطلاق تجربة صاروخية جديدة أثناء احتفالها بعيدها السنوي.