أعلن محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري، إن بلاده سلمت جميع شحنات الغاز والنفط المقررة لعملائها دون أي تأخير، وذلك رغم ما سماه الحصار المفروض على بلاده.

وأضاف السادة، في جلسة للمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية القطرية، مساء الثلاثاء، ان الالتزام أظهر ثقة مستهلكي النفط والغاز بقطر مزوداً آمناً للطاقة.

وتعصف بالخليج (الفارسي) أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. وتقول قطر إنها تواجه حملة (إفتراءات) و(أكاذيب) تهدف إلى فرض (الوصاية) على قرارها الوطني.

السادة تطرق في تصريحاته إلى أن أعضاء منظمة (أوبك) ومنتجي النفط خارجها، نجحوا في الوفاء بالتزاماتهم خلال إتفاق خفض إمدادات النفط. وزاد: (هناك حاجة إلى وضع خطة لأسواق النفط لما بعد مارس/ آذار 2018، إذ إن الوقت مناسب الآن للنظر في ذلك).

وكان وزيرا الطاقة السعودي خالد الفالح، والإماراتي سهيل المزروعي، إتفقا خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري على أن خيار تمديد العمل بإتفاق خفض الإنتاج إلى مابعد مارس/ آذار 2018، قد يتم بحثه في الوقت المناسب.

وبدأ الأعضاء في (أوبك) ومنتجون مستقلون مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 8ر1 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر، وتم تمديده في مايو/ أيار الفائت 9 أشهر أخرى تنتهي في مارس/ آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط.

الوزير القطري أشار إلى وجود فرصة لتمديد الإتفاق في ظل النجاح الذي تم تحقيقه مسبقاً، (إذ طور المشاركون في الإتفاق بنياناً ممتازاً، وهو أساس جيد جداً يمكن الاستفادة منه بشكل كامل لما بعد مارس/ آذار المقبل).