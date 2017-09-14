  • الخميس ٢٢ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الخميس , سبتمبر 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202738 تاريخ النشر: أيلول 13, 2017 الوقت: 17:33 الاقسام: اقتصاد  
رغم القيود.. قطر تسلّم جميع شحنات النفط والغاز لعملائها

رغم القيود.. قطر تسلّم جميع شحنات النفط والغاز لعملائها

أعلن محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري، إن بلاده سلمت جميع شحنات الغاز والنفط المقررة لعملائها دون أي تأخير، وذلك رغم ما سماه الحصار المفروض على بلاده.

وأضاف السادة، في جلسة للمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية القطرية، مساء الثلاثاء، ان الالتزام أظهر ثقة مستهلكي النفط والغاز بقطر مزوداً آمناً للطاقة.

وتعصف بالخليج (الفارسي) أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. وتقول قطر إنها تواجه حملة (إفتراءات) و(أكاذيب) تهدف إلى فرض (الوصاية) على قرارها الوطني.

السادة تطرق في تصريحاته إلى أن أعضاء منظمة (أوبك) ومنتجي النفط خارجها، نجحوا في الوفاء بالتزاماتهم خلال إتفاق خفض إمدادات النفط. وزاد: (هناك حاجة إلى وضع خطة لأسواق النفط لما بعد مارس/ آذار 2018، إذ إن الوقت مناسب الآن للنظر في ذلك).

وكان وزيرا الطاقة السعودي خالد الفالح، والإماراتي سهيل المزروعي، إتفقا خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري على أن خيار تمديد العمل بإتفاق خفض الإنتاج إلى مابعد مارس/ آذار 2018، قد يتم بحثه في الوقت المناسب.

وبدأ الأعضاء في (أوبك) ومنتجون مستقلون مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 8ر1 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر، وتم تمديده في مايو/ أيار الفائت 9 أشهر أخرى تنتهي في مارس/ آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط.

الوزير القطري أشار إلى وجود فرصة لتمديد الإتفاق في ظل النجاح الذي تم تحقيقه مسبقاً، (إذ طور المشاركون في الإتفاق بنياناً ممتازاً، وهو أساس جيد جداً يمكن الاستفادة منه بشكل كامل لما بعد مارس/ آذار المقبل).

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0649 sec