أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية عن استيراد 37 ألفاً و623 سيارة بقيمة 033ر1 مليار دولار في فترة 21 مارس/ آذار - 22 أغسطس/ آب 2017.

وأوضحت بيانات الجمارك أن قيمة الواردات سجلت نمواً بنسبة 49ر5 بالمئة في فترة 21 مارس/ آذار - 22 أغسطس/ آب 2017 عن الفترة المناظرة 2016، التي شهدت توريد 26 ألفاً و376 سيارة بقيمة 690 مليوناً و703 آلاف دولار.