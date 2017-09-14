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|رقم الخبر: 202737
|تاريخ النشر: أيلول 13, 2017
|الوقت: 17:33
|الاقسام: اقتصاد
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إيران استوردت 6ر37 ألف سيارة في 5 شهور
أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية عن استيراد 37 ألفاً و623 سيارة بقيمة 033ر1 مليار دولار في فترة 21 مارس/ آذار - 22 أغسطس/ آب 2017.
وأوضحت بيانات الجمارك أن قيمة الواردات سجلت نمواً بنسبة 49ر5 بالمئة في فترة 21 مارس/ آذار - 22 أغسطس/ آب 2017 عن الفترة المناظرة 2016، التي شهدت توريد 26 ألفاً و376 سيارة بقيمة 690 مليوناً و703 آلاف دولار.
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