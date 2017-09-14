أعلن سفير بنغلاديش في طهران، الأربعاء، ان الإمكانات التجارية والاقتصادية الكثيرة في ايران تجعل بنغلاديش المرشحة للمزيد من التجارة معها.

وخلال مهرجان الفستق الوطني الرابع المقام في قاعة الهلال الأحمر في مدينة دامغان، قال مجيب الرحمان بويان: انه منذ القدم يرتبط البلدان بعلاقات تجارية متينة ونحن نتطلع إلى توسيعها .وأضاف: ان بنغلاديش بلد مسالم وتربطه علاقات جيدة مع جميع بلدان العالم، مشيراً إلى العدد الكبير من النصوص الأدبية الإيرانية المترجمة إلى اللغة البنغلاديشية والأعداد الكبيرة من الطلاب الإيرانيين والبنغلاديشيين الذين يدرسون في البلدين، وقال: ان مهرجان الفستق في دامغان أثبت ان محافظة سمنان تتمتع باقتصاد جيد.

وأكد بويان على ضرورة زيادة الارتباط بين رجال الأعمال الايرانيين والبنغلاديشيين، مضيفاً: ان تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات يساهم في تمتين العلاقات الأخوية بينهما.

ويستمر المهرجان، الذي بدأت أعماله أمس الأربعاء، لمدة يومين وذلك بحضور ممثلين من مختلف المحافظات الايرانية وعدد من الدول الأجنبية. ومن أهداف المهرجان وضع برنامج زراعي واستثماري يساعد على زيادة الإنتاج والحد من الآفات وخلق فرص عمل في مجال الفستق.