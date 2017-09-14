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رقم الخبر: 202735 تاريخ النشر: أيلول 13, 2017 الوقت: 17:29 الاقسام: اقتصاد  
تصدير 280 ألف طن من زيت الوقود الإيراني لسنغافورة

تصدير 280 ألف طن من زيت الوقود الإيراني لسنغافورة

أكدت بيانات أن ايران أرسلت شحنة زيت وقود بحمولة 280 ألف طن الى سنغافورة في الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة رويترز، عن مؤسسة (ايكون) المختصة بنشر بيانات تتبع حركة السفن، ان الشحنة أبحرت عبر ناقلة نفط تابعة لشركة الناقلات الوطنية الايرانية من جزيرة خارك (جنوب) في السادس من سبتمبر/ أيلول ومن المتوقع وصولها سنغافورة 21 الشهر الجاري.

 
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