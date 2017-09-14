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|رقم الخبر: 202735
|تاريخ النشر: أيلول 13, 2017
|الوقت: 17:29
|الاقسام: اقتصاد
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تصدير 280 ألف طن من زيت الوقود الإيراني لسنغافورة
أكدت بيانات أن ايران أرسلت شحنة زيت وقود بحمولة 280 ألف طن الى سنغافورة في الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة رويترز، عن مؤسسة (ايكون) المختصة بنشر بيانات تتبع حركة السفن، ان الشحنة أبحرت عبر ناقلة نفط تابعة لشركة الناقلات الوطنية الايرانية من جزيرة خارك (جنوب) في السادس من سبتمبر/ أيلول ومن المتوقع وصولها سنغافورة 21 الشهر الجاري.
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