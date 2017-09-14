وقّع وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي في طهران، الثلاثاء، مع وزير الطاقة الإيراني بالوكالة ستار محمودي، وعباس علي آبادي رئيس مجلس إدارة مجموعة (مبنا)، مذكرة تفاهم للتعاون بإنشاء محطة توليد كهرباء باللاذقية بقدرة 540 ميغاواطاً.

كما تتضمن المذكرة إنشاء خمس مجموعات غازية في بانياس بقدرة 125 ميغاواطاً وتقييم الأضرار في المحطة الحرارية في حلب وإعادة تأهيل المجموعة الأولى والخامسة بحلب وإعادة تأهيل وتفعيل مركز التحكم الرئيسي للمنظومة الكهربائية السورية مركز التنظيم الرئيسي بنظام اسكادا بدمشق وإعادة تأهيل محطة توليد التيم في دير الزور بقدرة 90 ميغاواطاً وإعادة تأهيل وتحسين أداء محطة توليد جندر في حمص.

ووقع المهندس رمضان وآبادي عقدين، يتضمن الأول توريد خمس مجموعات غازية لمدينة حلب بقدرة 125 ميغاواطاً، ويتضمن الثاني إعادة تأهيل والتحويل للعمل على الغاز والتحسين للمجموعة الغازية في محطة توليد بانياس والتي قدرتها 34 ميغاواطاً وستكون بعد إعادة التأهيل والتحسين بقدرة 38 ميغاواطاً.

وحضر توقيع المذكرة والعقدين السفير السوري في طهران عدنان محمود.

وفي سياق متصل، بحث الوزير خربوطلي مع سعيد أوحدي مستشار النائب الأول للرئيس الايراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الايرانية-السورية، سبل تذليل العقبات أمام استثمار الشركات الايرانية في سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار.

وأكد خربوطلي تصميم الحكومة السورية على حل كل المشكلات التي تعيق عمل الشركات الايرانية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل هذه الشركات. وقدم الشكر للقيادة الايرانية على مواقفها المشرفة في الوقوف إلى جانب الشعب السوري.