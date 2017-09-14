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رقم الخبر: 202733 تاريخ النشر: أيلول 13, 2017 الوقت: 17:26 الاقسام: اقتصاد  
تعاون إيراني-ألماني في مجال صناعة السيارات

تعاون إيراني-ألماني في مجال صناعة السيارات

وقّع الفريق الصناعي لدى شركة (ايران خودرو) لصناعة السيارات مع شركة (مرسيدس بنز) الإلمانية إتفاقية تنص على تأسيس شركة مشتركة تنشط في مجال بيع وتقديم الخدمات مابعد المبيعات الخاصة بالسيارات التجارية.

وحضر مراسم توقيع الإتفاقية التي عقدت في المركز الرئيسي لشركة مرسيدس بألمانيا،كل من السفير الايراني في برلين علي ماجدي، ومساعد الشؤون الصناعية بوزارة الصناعة الايرانية محسن صالحي نيا، والمدير التنفيذي للفريق الصناعي لدى شركة (ايران خودرو)، الى جانب عدد من كبار المسؤولين تمثيلاً عن الطرفين الايراني والألماني.

وتنص الإتفاقية على تأسيس شركة مشتركة لتكون الجهة المعنية في تقديم بالمبيعالت وتقديم الخدمات في مرحلة مابعد البيع للسيارات التجارية، كما ستكون الجهة الحصرية المسؤولة المعنية ببيع المنتجات التجارية لشركة مرسيدس بنز الألمانية.

وبحسب نص الإتفاقية أيضاً، تبلغ نسبة الإنتاج لدى الشركة المشتركة خلال العام الأول (من تأسيسها) 20 بالمئة، وهي مرشحة للزيادة الى نسبة تتراوح بين 30 إلى 50 بالمئة في حال توفر الجدوى الاقتصادية.

 
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