تستضيف مدينة زيوريخ السويسرية على مدى يومي 3 و4 تشرين الأول 2017، المؤتمر الايراني - الأوروبي الرابع الموسوم بـ(مؤتمر دافوس ايران) والذي يمارس أعماله تحت شعار (التجارة المستديمة والإلتزام بالإتفاق النووي)، ويشارك فيه ممثلون عن ايران وسفراء الدول الأوروبية في طهران، الى جانب عدد من الشركات الايرانية والأجنبية.

وبحسب ما أفادت به الجهات المنظمة لهذا البرنامج، سيحاضر في اجتماعات مؤتمر (دافوس ايران) الرابع، كل من مساعد وزير الاقتصاد والمالية، ورئيس مؤسسة الاستثمار والدعم الاقتصادي والفني في ايران، ومساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة، ورئيس مجلس الإدارة في مؤسسة تطوير وتحديث الصناعات الايرانية، وأيضاً مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة، ورئيس مجلس الإدارة في مؤسسة التنمية والتحديث للمناجم والصناعات المنجمية في ايران (ايميدرو)، ومساعد وزير الخارجية الايراني. كما يحضر أعمال المؤتمر، كبار المسؤولين لدى الشركات الايرانية المشاركة بما فيها (ايران اير)، و(سايبا) والملاحة البحرية الايرانية.

وأفاد المصدر نفسه، ان مؤتمر (دافوس ايران) يعد أكبر اجتماع مشترك بين أصحاب القرار ومسؤولي الشؤون التجارية في ايران وأوروبا، ويتميز بإلتزامه الصريح حيال الاتفاق النووي. وبناء على جدول أعمال المؤتمر أيضاً، ستقوم مساعدة المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا اشميت، بصفتها أحد أعضاء الفريق النووي المفاوض مع ايران، ستقوم بإلقاء كلمة في المؤتمر، فضلاً عن إعتزامها لعقد اجتماع متعدد الأطرف بمشاركة كبار الدبلوماسيين لديها بمن فيهم سفراء بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وألمانيا في ايران، لتطرح رأيها حول الدبلوماسية التجارية مع ايران .