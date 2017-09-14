أكد المدير التنفيذي لمنظمة الملاحة البحرية الايرانية، محمد سعيدي، انه في مرحلة مابعد الحظر وما تبعه من إتساع نطاق الضمانات الأسنادية بما يبلغ المليار دولار، فقد أصبح من حق السفن التجارية الايرانية أن تمر عبر كافة الموانئ الهامة في أنحاء العالم دون أن تواجه أي عقبات كانت في الماضي.

وأضاف سعيدي، الثلاثاء، في كلمته بمناسبة يوم (البحار) العالمي: ان الملاحة البحرية الايرانية نجحت في استعادة حصتها من عملية النقل البحري الدولي.

وفي معرض التنويه الى أبرز بوادر التطوير التجاري البحري في ايران، أشار سعيدي الى إنشاء موانئ آمنة وفاعلة وامتلاك ايران أسطولاً بحرياً متطوراً، فضلاً عن إيجاد قنوات اتصال (ذات مغزى) فيما بينها، مؤكداً ان هذه الخطوات أدت الى إنعاش المكانة العالمية للسفن التجارية الايرانية، وبالتالي يصب في أهداف التنمية على صعيد البلاد.

وأكد سعيدي ان الاستفادة من الطاقات المتوفرة لدى الشواطئ الشمالية والجنوبية، مرهونة بالتنمية المتسقة للملاحة البحرية في ايران، وبما يساهم في تعزيز الأمن والنهوض بمستوى الاقتصاد والعثور على أسواق جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل والتنمية الاقتصادية للبلاد.