أعلن مساعد رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، غلام رضا منوجهري، عن إبرام إتفاقية لتطوير حقل آزادغان النفطي في محافظة خوزستان والمشترك مع العراق في إطار كنسرسيوم دولي في المستقبل القريب.

وقال منوجهري: إن إيران أبرمت إتفاقية لتطوير حقل آزادغان للنفط في محافظة خوزستان والمشترك مع العراق في إطار كنسرسيوم دولي، لافتاً إلى أن (هناك جدولاً زمنياً لمدة عام للتوقيع على هذه الاتفاقية) بصيغته النهائية.

من جانبه، قال نور الدين شهنازي زادة، مدير عام شركة الهندسة وتطوير النفط (متن) والتي تتولى مسؤولية تطوير الحقل: إن (59 شركة كانت قد أعلنت استعدادها لتطوير هذا الحقل حيث تمت مراسلة الشركات المؤهلة). وأضاف شهنازي زادة: (إننا سنشهد تلقي المقترحات الفنية والمالية للشركات بإكمال وثائق المناقصة ومن ثم سيتم تشكيل كنسرسيوم لتطوير هذا الحقل). وتابع: انه (تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات مثل توتال وشل واينبكس اليابانية وبرشيا للنفط والغاز لإنجاز دراسات حول هذا الحقل، حيث أن بعض هذه الشركات قدمت نتائج دراساتها إلى إيران).

ويقع حقل آزادغان النفطي على بعد 100 كلم غرب مدينة أهواز بجوار حقل مجنون في العراق، وتم إكتشافه عام 1997، ويبلغ طوله 75 كلم وعرضه 20 كلم، وتقدر احتياطياته النفطية بحوالي 33 مليار برميل.

على صعيد آخر، أعلن وزير الكهرباء العراقي، قاسم الفهداوي، ان إنجاز خط الغاز الايراني وصل الى مراحل متقدمة. وقال الفهداوي، الأربعاء في بيان، ان (العمل في خط الغاز الايراني يسير بوتيرة متصاعدة دون أن يشهد أي تأخير في الإنجاز).

يذكر أن لجنة النفط والغاز بمجلس البصرة، أكدت في وقت سابق بأن نسبة الإنجاز في مشروع أنبوب خط الغاز الإيراني الخاص باستيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظة والممتد بين العراق (البصرة) وإيران وصلت إلى 90% من جانب العراق.