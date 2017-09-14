يروّج في شوارع الهند «التنباك» أو ما يعرف بالبان الذي تستخدمه شعوب جنوب آسيا والهند كعلاج وملطف لرائحة الفم، بيد أن المنافسة المحمومة بين أكشاك البيع المضغة دفعت البائعين لابتكار أصناف جديدة يبرز من بينها نوع مثير للانتباه وهو «بان النار»، وجبة خفيفة ساخنة ملتهبة، حرفياً، بالنيران.

وذكر موقع «أوديتي سنترال» أن ورقة التنبول التي تحتوي على البان، على الرغم من المخاوف الصحية منها، شائعة في كل زاوية في شوارع الهند كعلاج لمجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك السعال ونزلات البرد والصداع، فضلاً عن استخدامها كمعطر للفم.

عائلة برادومان شوكلا لها باع طويل في الترويج وبيع البان، حيث تملك كشكاً للطعام في أحد شوارع مدينة دلهي يناهز عمره ما يتجاوز الـ20 عاما، بيد أن ما يميز مشروع تلك العائلة عن غيره أنه قد ارتقى لمستوى جديد كلياً بعد أن بدأ ببيع بان النار. إذ لا يتوقف الناس عن القدوم لشرائه، وقد ظهر البائع الهندي مؤخراً في شريط فيديو على إحدى القنوات الهندية تظهر الشاب الهندي البالغ من العمر 31 عاما وهو يقدم الفكرة التي جاء بها أحد موظفيه قبل عام، بحيث يتم إشعال النار في التنباك قبل تقديمها للزبائن، ومنذ ذلك اليوم جرى العمل بحسب تلك الطريقة الجديدة.

ويعلّق صاحب الكشك قائلاً: نحن ندرك أن الفكرة محفوفة بالمخاطر بعض الشيء ولكن الناس يستمتعون بها. لقد بدأنا ببيع «بان» واحد فقط ولكننا حالياً نبيع أكثر من 100 منها يومياً.

قد يشعر الناس بالخوف عندما يرون ذلك للمرة الأولى، ولكنهم بعد التجربة الأولى يطلبون واحدة أخرى. وبالنسبة للتأثيرات الصحية، يقول برادومان «بان النار خالية من أي تأثيرات جانبية».