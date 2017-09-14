من جديد، تمكَّنت اليابان من إدهاش البشرية بابتكار من شأنه أن يوفر الكثير من الجهد والوقت للرجال على وجه الخصوص. هذه المرة، بفضل علماء يابانيين، أصبحت حلاقة الذقن المُزعجة من الماضي!.

شركة Sanko Co. Ltd تمكَّنت من تصميم جهاز أُطلق عليه اسم (Thanko)، يعمل عبر ربطه بهاتف أيفون في مدخل USB ويعمل على حلاقة الذقن بسهولة.

الجهاز الصغير لا يتجاوز سعره 9 دولارات، ومُزوَّد بشفرة واحدة، ما يعني أنه غير ملائم لحلاقة الذقن الكثيفة والطويلة. لكنه قادر على حلاقة الذقن القصيرة الناعمة ويتوافر في هذه الفترة باليابان فقط.

وعلى الرغم من أن الابتكار قد يراه البعض سخيفاً، إلا أن آخرين يجدون أنه الأفضل أثناء السفر على وجه التحديد أو المكوث خارج المنزل. فبدلاً من أخذ آلة الحلاقة بأكملها، لم يعد ذلك ضرورياً لأن جهاز Thanko بحجمه الصغير سيتكفَّل بحل المشكلة.

ورغم أن الجهاز متاح فقط في اليابان، لكن ذلك لن يمنع البعض من تقليده وإصدار نُسخ مشابهة له عما قريب في الأسواق العالمية.