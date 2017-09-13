لعب الفريق الأحمر الطهراني مباراة كبيرة، فهو ومنذ الدقيقة 11 لعب بعشرة لاعبين وصمد أمام فريق متخم باللاعبين الأجانب ويمتاز بالقوة والسرعة ولكنه استبسل بسالة كبيرة وحقق نصراً غالياً.

وصعد نادي برسبوليس الايراني الى الدور نصف النهائي بمسابقة دوري ابطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه المثير على الأهلي السعودي 3-1 في المباراة التي اقيمت مساء الثلاثاء في اياب الدور ربع النهائي.

اقيمت المباراة على محمد بن زايد في ابو ظبي في اياب الدور ربع النهائي من دور ابطال آسيا لكرة القدم علما ان مباراة الذهاب التي اقيمت في سلطنة عمان انتهت بالتعادل 2-2.

سجل هدف برسبوليس الاول، علي علي بور بعد مرور خمس على بدء المباراة لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني سجل الهلال السعودي هدف التعادل بواسطة صالح العمري في الدقيقة 51. الا ان برسبوليس تمكن من تسجيل هدف الفوز الثاني في الدقيقة 80 من ركلة جزاء انبرى لها غودين منشا، وجاء الهدف الثالث بتوقيع مهدي طارمي من ركلة جزاء في الدقيقة 94، اثر عرقلة دفاع الأهلي السعودي للعراقي بشار رسن لاعب برسبوليس.

واكمل نادي برسبوليس المباراة منذ الدقيقة 12 بعشرة لاعبين بعد ان اشهر الحكم الصيني البطاقة الحمراء بوجه اللاعب كمال كاميابي نيا، كما طرد حكم المباراة اللاعب السعودي معتز هوساوي اثر لمسه الكرة على خط المرمى والذي على اثره احتسب الحكم ركلة الجزاء الأولى التي جاء منها الهدف الثاني لبرسبوليس.

تشكيلة برسبوليس: علي رضا بيرانوند (لحراسة المرمى)، محمد انصاري، حسين ماهيني، شجاع خليل‌زاده، كمال كاميابي‌نيا، محسن ربيع‌خواه، علي علي بور، فرشاد احمدزاده (علي مصلح)، محسن مسلمان (بشار رسن) ، مهدي طارمي ووحيد اميري.

تشكيلة الاهلي السعودي : محمد العويس (لحراسة المرمى)، محمد عبد الشافي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، سعيد المولد، تيسير الجاسم، وليد باخشوين، كلاوديمير، ليوناردو، عمر السومة وصالح العمري.

وسيواجه برسبوليس في الدور نصف النهائي نادي الهلال السعودي الذي تغلب على العين الاماراتي 3-0 علما ان مباراة الاياب انتهت بالتعادل سلبا بدون اهداف.







