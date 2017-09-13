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رقم الخبر: 202681 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 20:34 الاقسام: عربيات  
غضب شعبي مغربي بسبب حفل موسيقي تشارك فيه مجندة بالجيش الصهيوني

غضب شعبي مغربي بسبب حفل موسيقي تشارك فيه مجندة بالجيش الصهيوني

أثارت دعوة المغنية الإسرائيلية "نوعام فازانا"، للمشاركة في مهرجان مدينة طنجة للجاز "Tanjazz" جدلا واسعا بالمغرب ورفضا كبيرا من قبل العديد من النشطاء والمواطنين لما اعتبروه تطبيعا ثقافيا مع تل أبيب، ويشرع الأبواب نحو مزيد من المحاولات لجر المغاربة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وبحسب مصادر إعلامية، أعلنت إدارة المهرجان أن المغنية الإسرائيلية تشارك في المهرجان الذي تبدأ فعالياته الجمعة المقبلة، حيث ستؤدي عرضا برفقة مغنية تغني بالعربية "تيما"، ووفق مزاعم إدارة المهرجان فأن المغنيتين تشاركان في برنامج ما يسمى "التقارب العربي الفلسطيني".

و"نوعام فازانا" مغنية تحمل إلى جانب الجنسية الإسرائيلية، جنسية هولندية وهي مجندة في سلاح الجو الإسرائيلي.

 

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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