قدم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد زيد الحسين في حديثه الشفوي للدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعنوان "أكثر ظلمة وأكثر خطورة"، مثيراً في تقريره المقدم إلى المجلس، مخاوف بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، ومنتقداً جهود الحكومة الرامية إلى تجاوز انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في هذا البلد الخليجي.

ووجه المفوض السامي تركيزه في كلمته إلى البحرين قائلاً "منذ حزيران/يونيو 2016، فرضت حكومة البحرين قيوداً شديدة على المجتمع المدني والنشاط السياسي من خلال الاعتقالات والتخويف وحظر السفر وأوامر الإغلاق، مع تزايد تقارير السلطات الأمنية عن التعذيب"، مع الإصرار على "أن المساحة الديمقراطية فى البلاد أُغلقت تماماً".